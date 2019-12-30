Астраханец 14 лет насиловал свою дочь с 5-летнего возраста

40-летний мужчина подозревается в 130 эпизодах сексуального насилия над своей дочерью. Первый раз отец надругался над девочкой, когда той было всего 5 лет.

Житель Астрахани в течение 14 лет насиловал родную дочь с 5-летнего возраста.

Следственные органы СКР по Астраханской области сообщают, что возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя по статьям "изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста" и "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Мужчина подозревается в 130 эпизодах сексуального насилия над дочерью 2000 года рождения.

По версии следствия, свои гнусные действия к дочери мужчина начал в 2005 году, когда малышке было 5 лет. И продолжалось это вплоть до 2019 года.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова. СУ СК РФ по Астраханской области

Фото: Piter.TV