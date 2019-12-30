Оставивший детей в Шереметьево мужчина пришел с повинной к следователям

Мужчина раскаялся в содеянном.

Оставивший детей в Шереметьево 41-летний мужчина пришел с повинной к следователям. Сейчас Виктор Гаврилов находится в городе Батайске Ростовской области. Он дает показания сотрудникам правоохранительных органов. Об этом сообщили в "ТАСС".

Известно, что мужчина является жителем Комсомольска-на-Амуре. Он оставил двоих сыновей на территории московского аэропорта. В рюкзак одного из детей он положил записку с объяснением своего поступка. Горе-отец написал, что не может заботиться о ребятах из-за сложного финансового положения. Он попросил определить несовершеннолетних в временный дом приюта. Он также выразил надежду, что сыновей не разлучат друг с другом. Документы мужчина также оставил вместе с брошенными.

Напомним, что злоумышленника искали в течение двух дней. Следователям удалось выйти на родную мать детей. Она рассказала, что сейчас замужем за другим человеком, а бывший супруг ее избивал. Долгое время Гаврилов не мог найти себе работу. В столицу он приехал, чтобы попытаться трудоустроиться.

Ранее Piter.tv писал о том, что омбудсмен сообщила о возможной судьбе брошенных в Шереметьево детей.