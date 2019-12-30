Их направят в детский дом.

Омбудсмен сообщила о возможной судьбе брошенных в Шереметьево детей. Сейчас власти Хабаровского края решают вопрос о возвращении несовершеннолетних домой. Об этом "РИА Новостям" сообщила уполномоченный представитель по региону Виктория Трегубенко. Сейчас дети находятся в подмосковной больнице.

На данный момент не нашлось родственников, готовых взять мальчиков под опеку. Если они не найдутся, то ребята будут направлены в детский дом. На данный момент специалистам уже переданы документы на детей. Родитель передал детям копию своего паспорта, их свидетельства о рождении, а также записку с объяснением своего поступка. Он написал, что не может содержать сыновей из-за финансовых проблем.

Ранее семья из Комсомольска-на-Амуре не состояла на учете как неблагополучная. В основном детей воспитывал отец, который и оставил мальчиков в московском аэропорту. Известно, что мужчина зарабатывает вахтовым методом. В 2017 году дети получили ожоги, когда пытались снять чайник с плиты. Это произошло в тот момент, когда мать вышла из квартиры за хлебом. Тогда женщина получила лишь предупреждение. Старший ребенок до последнего момента посещал школу, а младший - в детский сад.

Ранее Piter.tv писал о том, что израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании.

Фото: Piter.tv

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