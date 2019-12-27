СК задержал мужчину, бросившего двух детей в Шереметьево

Сейчас с детьми всё в порядке.

Следователи задержали мужчину, бросившего двоих сыновей в Шереметьево в январе. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

Из Хабаровска в Москву 26 января мужчина прилетел вместе с двумя детьми 2011 и 2014 годов рождения. Он оставил их в аэропорту и улетел в Ростов-на-Дону. В отношении отца следователи возбудили уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Сейчас дети в безопасности.

Также в отношении мужчины возбудили уголовное дело об истязании семьи, так как он избивал свою бывшую жену и детей.

Опубликовано видео допроса отца детей, которых он оставил в Шереметьево.