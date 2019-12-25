"Зенит" оштрафовали на 750 тысяч рублей за поведение болельщиков на матче со "Спартаком"

Матч со "Спартаком" прошел 19-го июля 2020.

"Зенит" оштрафовали за публичную демонстрацию болельщиками оскорбительного баннера и за скандированием ими оскорбительных выражений. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

За баннер с изображением владельца "Спартака" Леонида Федуна клубу придется заплатить 500 тысяч рублей. Напомним, фанаты "Зенита" сделали отсылку к одной из серий "Черного зеркала". За оскорбительные выражения своих болельщиков клубу назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, а за нарушение регламента по возобновлению матчей Олимп-Кубка России ― 150 тысяч рублей.

По решению контрольно-дисциплинарного комитета, "Зениту" запретили допуск зрителей на трибуну D "Газпром Арены" на один домашний матч в Кубке России условно. Испытательный срок в два года начался с даты принятия настоящего решения.

Напомним, матч закончился со счетом 2:1 в пользу петербургского клуба. Сергей Семак рассказал о том, за что он получил "желтую" карточку.

Фото: Piter.TV