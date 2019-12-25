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Сергей Семак рассказал, за что он получил "желтую" карточку в матче "Зенит" ― "Спартак"
Сегодня, 21:32
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Сергей Семак рассказал, за что он получил "желтую" карточку в матче "Зенит" ― "Спартак"

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Все дело в эмоциях.

Во время матча "Зенита" против "Спартака" тренер сине-бело-голубых получил "желтую" карточку. Сергей Семак рассказал о том, за что ему вынесли предупреждение.

Наставник петербургского клуба назвал произошедшее "эмоциями".

Мне показали, что фола никакого не было, когда Кузяев боролся в Айртоном [прим. Piter.TV ― защитник ФК "Спартак"]. 

поделился Семак.

Тренер в свою очередь считал иначе. По всей видимость, его реакцию на происходящее восприняли как вспыльчивость. После игры наставник обсудил ситуацию с судьей, разногласия были улажены. 

Напомним, матч на "Газпром Арене" завершился со счетом 2:1 в пользу "Зенита". Это означает, что клуб вышел в финал Кубка России. 

Фото: скрин из трансляции Zenit Football Club / YouTube 

Теги: желтая карточка, сергей семак, тренер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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