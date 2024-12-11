В Петербурге детского тренера заподозрили в еще одном эпизоде сексуального насилия в отношении мальчика

По материалам работы полиции следственные органы возбудили еще одно уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ.

Полицейские установили еще один эпизод противоправных действий детского тренера. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 3 февраля полицейские задержали 36-летнего тренера по плаванию и футболу одной из средних школ Красносельского района. Мужчина подозревается в том, что в сентябре 2024 года совершил противоправные действия в отношении 12-летнего мальчика. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ.

В результате расследования полицейские установили, что в августе 2024 года в детском лагере в Выборгском районе Ленобласти подозреваемый совершил аналогичные противоправные действия в отношении 12-летнего мальчика.

По материалам работы полиции следственные органы возбудили еще одно уголовное дело по части 2 статьи 135 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: Piter.tv