Орлов раскритиковал клубы РПЛ за нежелание возобновлять сезон

Многие из них выступали за досрочное завершение чемпионата России.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" поделился мнение о ситуации с возможным возобновлением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за эпидемии коронавируса.

РФС и Александр Дюков – молодцы, они хотят доиграть сезон. Но у нас же было 11 клубов, которые выступали против. Зачем им сражаться? Все профессионалы хотят играть, кроме наших футболистов. Они зависят не от болельщиков, а от бюджета, который более-менее стабильный. Наши клубы не зависят от заработка, и это очень серьезная проблема, с котором нам жить. Геннадий Орлов, футбольный комментатор

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее Геннадий Орлов оценил вероятность досрочного завершения сезона РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru