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Орлов оценил вероятность досрочного завершения сезона РПЛ
Сегодня, 14:55
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d_s_sarkisov

Орлов оценил вероятность досрочного завершения сезона РПЛ

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По его словам, вероятность такого решения велика.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" рассказал о ситуации с досрочным завершением сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванным из-за эпидемии коронавируса.

Есть один довод, о котором как-то не говорят и не упоминают всуе. Если вдруг вдруг, не дай Бог, один футболист заразится коронавирусом, то нужно уводить всю команду на карантин. Теперь, судя по всему, до июня не снимут никаких ограничений в области массовых мероприятий. 60% на 40% – такова вероятность, что чемпионат России не будет завершен.

Геннадий Орлов, футбольный комментатор

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. 

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак заявил, что чемпионат России необходимо завершить досрочно.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: геннадий орлов, коронавирус, российская премьер лига
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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