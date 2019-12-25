Экс-полузащитник "Зенита" Спивак поддержал идею завершить сезон РПЛ досрочно

Он также считает, что его бывший клуб должны признать чемпионом страны.

Бывший полузащитник "Зенита" Александр Спивак в интервью порталу Bobsoccer поделился мнением о ситуации с нынешним сезоном Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленным из-за эпидемии коронавируса.

Он считает, что турнир необходимо завершить досрочно, поскольку футболисты подойдут к матчам после перерыва в разобранном состоянии.

Если снова начать играть, то это будет другой чемпионат. Зимой все были в равных условиях, когда игроки были на сборах, а сейчас одинаковую стартовую площадку создать невозможно. Нас интересуют верхняя и нижняя часть таблицы. Первые места занимают лучшие, а "Зенит" на сегодняшний день лучшая команда России, которая при данных обстоятельствах имеет полное право называться чемпионом страны. Александр Спивак, экс-полузащитник "Зенита"

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее гендиректор "Зенита" Александр Медведев рассказал, сколько денег потеряет клуб за один матч без зрителей.

Фото: fc-zenit.ru