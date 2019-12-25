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Гендиректор "Зенита" рассказал, сколько денег потеряет клуб за матч без зрителей
Сегодня, 11:55
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d_s_sarkisov

Гендиректор "Зенита" рассказал, сколько денег потеряет клуб за матч без зрителей

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Речь идет о существенной сумме.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью порталу Sports.ru рассказал о финансовых убытках, которые может понести клуб, если будет принято решение доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей.

Если мы доиграем, дай бог, весь сезон, наша выручка с учетом матчей в Лиге чемпионов должна достичь одного миллиарда двухсот миллионов рублей. Это очень существенная цифра. Каждый матч без зрителей – это минус 80 миллионов рублей, существенная сумма. По новому курсу она приравнивается к миллиону евро.

Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. 

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее Александр Медведев заявил, что надеется на возобновление сезона РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: александр медведев, коронавирус, российская премьер лига, фк зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Новости СПб, Зенит,

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Аноним
Сегодня 12:53

мне  как  пенсионеру   потелеку   даже  лутше  бутылки  не  летят  

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