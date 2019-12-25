Гендиректор "Зенита" рассказал, сколько денег потеряет клуб за матч без зрителей

Речь идет о существенной сумме.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью порталу Sports.ru рассказал о финансовых убытках, которые может понести клуб, если будет принято решение доиграть нынешний сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) без зрителей.

Если мы доиграем, дай бог, весь сезон, наша выручка с учетом матчей в Лиге чемпионов должна достичь одного миллиарда двухсот миллионов рублей. Это очень существенная цифра. Каждый матч без зрителей – это минус 80 миллионов рублей, существенная сумма. По новому курсу она приравнивается к миллиону евро. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее Александр Медведев заявил, что надеется на возобновление сезона РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru