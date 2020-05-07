Гендиректор "Зенита" Медведев надеется на возобновление сезона РПЛ

Он также поддерживает вариант проведения матчей без зрителей.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев в интервью агентству ТАСС поделился мнением о возможности возобновить сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванный из-за коронавируса.

Он считает, что РФС должен последовать примеру немецкой Бундеслиги. 6 мая канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеоконференции с главами регионов разрешила проводить матчи футбольного чемпионата, начиная с середины мая.

Очень бы хотелось, чтобы мы могли доиграть наш чемпионат, хотя бы без зрителей. Нужно учитывать российскую специфику, потому что у нас большая страна и требуются особые меры, связанные с перелетами, другими обстоятельствами. Самое главное, что пандемия должна пойти на спад, и это откроет дорогу поэтапному снятию ограничений. Александр Медведев, гендиректор "Зенита"

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее мы писали, что решение о продолжении сезона РПЛ могут принять 12 мая.

Видео: YouTube / Diplomatrutube, Bundesliga, Zenit Football Club