Орбиту МКС поднимут 29 июля на 1,1 км над Землей

Об этом рассказали представители "Роскосмоса".

Орбиту Международной космической станции поднимут 29 июля на 1,1 километра. Об этом 27 июля сообщили представители "Роскосмоса" на официальном сайте. По данным государственной корпорации, сотрудники Центра управления полетами ЦНИИмаш 29 июля скорректируют орбиту МКС.

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Эксперты объяснили, что после этого высота орбиты МКС достигнет отметки 419, 1 км над Землей.

Напомним, что Россия запланировала запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" на октябрь текущего года. Старт состоится с площадки под номером 31 на космодроме "Байконур". В состав экипажа корабля войдут российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а американский астронавт из NASA Кэтлин Рубинс.

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