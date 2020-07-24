Стало известно о "шатании" "Прогресса" при стыковке с МКС

Американские СМИ заявили, что стыковка с МКС произошла на минуту раньше запланированного времени.

Стало известно о "шатании" российского "Прогресса МС-15" при стыковке с Международной космической станцией.

Журналисты портала NASASpaceflight.com в собственном Twitter-аккаунте сообщили, что процесс стыковки космического корабля с МКС начался на минуту раньше запланированного времени. Из-за этого он сопровождался сбоем в программном обеспечении. В свою очередь это привело к отклонению грузовика от первоначальной траектории. Объект "шатался" на расстоянии в трех-пяти метрах от МКС.

В США заявили, что произошедшее могло произойти из-за того, что "Роскосмос" и российские космонавты не следовали правилам безопасности. В СМИ подчеркнули, что не знают, по какой причине экипаж решил не использовать ручное управление для завершения стыковки "Прогресса". Они отметили, что космонавты могли при желании воспользоваться телеоператорным режимом.

Марсоход Perseverance прошел все предполетные тесты.

Видео: Twitter / Chris B - NSF