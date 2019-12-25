На старт на Байконуре установили ракету с грузовиком "Прогресс"

Запуск "Союза" запланирован на 23 июля.

На старт на космодроме "Байконур" установили ракету с "Прогрессом МС-15". Об этом сообщили в пресс-службе государственной корпорации "Роскосмос". Специалисты объяснили, что ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем 20 июля вывезена на стартовый комплекс.

После установки на стартовом комплексе площадки номер 31 в вертикальное положение к ней были подведены фермы обслуживания сообщение "Роскосмоса"

В настоящее время расчет экспертов госкорпорации занимается подготовкой к работам по графику первого стартового дня.

Напомним, что 23 июля государственная комиссия утвердит допуск ракеты к заправке и пуску. Старт "Союза" запланирован на этот же день в 17:26 вечера по московскому времени. Ракета направится к МКС по двухвитковой схеме. Стыковка с объектом произойдет в 20:47 с возможным отклонением во времени на три минуты.

В "Роскосмосе" предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США.