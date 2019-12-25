Сергей Савельев призвал Вашингтон не милитаризировать космос.

В "Роскосмосе" предупредили о возможных проблемах сотрудничества с США. Об этом рассказал заместитель генерального директора Сергей Савельев на официальном сайте госкорпорации. Чиновник уверен, что милитаризация космоса со стороны американских коллег нарушит "хрупкую конструкцию отношений" с Москвой.

Естественно, в таких вопросах мы исходим из принципа взаимности и равноправия Сергей Савельев, заместитель гендиректора "Роскосмоса".

Напомним, что ранее Пентагон заявил о завершении программы создания "Стратегии обороны в космосе". Проект якобы разрабатывался в интересах защиты от угрозы, исходящей от России и Китая.

Савельев добавил, что РФ готова наращивать объемы партнерства с Вашингтоном по широкому спектру вопросов, включающих сферу космического пространства.

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