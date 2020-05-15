Технику боевиков уничтожили в провинции Фарьяб.

Опубликовано видео уничтожения трофейных внедорожников талибов в Афганистане. Об этом сообщили журналисты из Telegram-канала "Военный Осведомитель". Авторы публикации рассказали, что данная запись принадлежит представителям местных ВВС.

На кадрах видно, что военные ликвидируют внедорожники HMMWV. Данные машины принадлежат радикалам из террористического движения "Талибан", которое запрещено на территории России. Известно, что зафиксированные кадры сняты на территории афганской провинции Фарьяб.

Напомним, что 14 мая смертник талибов напал на базу армии Афганистана в той же провинции. В результате атаки погибло пять человек, а 46 пострадавших оказались ранены.

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