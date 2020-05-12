По последним данным погибло 17 человек, еще 30 пострадавших ранены.

Похороны главы полиции в Афганистане закончились взрывом. Об этом сообщили представители TOLO News в собственном Twitter-аккаунте. По данным журналистов, трагедия произошла во время траурной церемонии, посвященной погибшему Хаджи Шейха Икрама. Накануне мужчина скончался от сердечного приступа.

Неизвестные лица подорвали один из районов провинции Нангархар на востоке страны. Согласно последним оперативным сведениям, из-за взрыва погибло 17 человек, еще 30 жителей оказались ранены. На данный момент ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность в произошедшем.

Напомним, что 6 мая в Кабуле арестовали боевиков, относящихся к террористической организации ИГ, которая запрещена на территории России. Боевиков поймали во время налета спецназа в столице Афганистана. У подозреваемых изъяли взрывчатку, а также оружие. Задержанные обвиняются в атаке, в результате которой погибло 25 человек, а также других террористических актах.

ВС США нанесли авиаудары по талибам в провинции Гильменд в Афганистане.

Видео: YouTube / TOLOnews