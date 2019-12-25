Талибы убили восемь мирных жителей на севере Афганистана

Террористы обстреляли жилой район в Кандагаре.

В Афганистане погибли местные жители из-за нападения террористов. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на источник в администрации округа Даман. По данным чиновников, трагедия произошла на территории провинции Кандагар. Жертв обстреляли сторонники экстремистского движения "Талибан", запрещенного в России. Боевики устроили минометную стрельбу по жилому району. Иностранные коллеги не раскрыли точное количество погибших граждан, но по неофициальным данных их количество равно восьми. В "РИА Новостях" добавили, что согласно другому источнику, террористы в данном регионе не проводили никаких операций в Кандагаре.

Напомним, что в Афганистане продолжается вооруженный конфликт между правительственными силами и радикальными боевиками из "Талибана". Террористам ранее удалось захватить большую часть сельскохозяйственных территорий страны. После этого они начали наступать на крупные города. Национальные силы по всей стране проводят мероприятия против распространения терроризма.

ВС США нанесли авиаудары по талибам в провинции Гильменд в Афганистане.