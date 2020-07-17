Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении дроном-камикадзе

На кадрах показано, как в машина взрывается на обочине дороги.

Опубликовано видео уничтожения машины МЧС Армении азербайджанским дроном-камикадзе. Ролик опубликовал Telegram-канал "Военный Осведомитель". На кадрах видно, что стоящую на обочине дороги технику подрывают. После взрыва в небо поднялся черный столб дыма.

Напомним, что ранее 13 июля Ереван заявил о ликвидации нескольких беспилотников Азербайджана. В списке также оказался дрон-камикадзе.

Боестолкновения на приграничной территории между сторонами вспыхнули с 12 июля. Страны обвинили друг друга в обстреле территории. В течение трех дней военные атаковали ближайшие населенные пункты. АЗербайджан лишился 11 военнослужащих и одного мирного жителя. Армения потеряла четырех солдат. Оба государства обвиняют друг друга в провокации.

Ереван готов обсудить с Баку эвакуацию тел погибших военных.

Видео: Telegram/ Военный Осведомитель