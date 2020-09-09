Опубликовано видео перехвата Су-27 иностранных самолетов-разведчиков. Об этом сообщили представители Национального центра управления обороной РФ. По данным чиновников, российский борт перехватил американский и шведский экипаж над Балтийским морем.
Весь полет российского истребителя Су-27 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства
сообщение Центра
На кадрах, снятых из кабины пилота самолета, видно, что истребитель пролетает около RC-135 ВВС США и "Гольфстрима" Военно-воздушных сил Швеции. После разворота иностранных самолетов, российский летчик вернулся на аэродром базирования. Военные добавили, что нарушения государственной границы допущено не было.
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Видео: Минобороны России
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