Опубликовано видео из дома погибшего мэра Кривого Рога

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

В интернете появилось видео из дома погибшего главы города Кривой Рог Константина Павлова. Ролик опубликован в Telegram-канале "Репортер UA".

На кадрах можно увидеть, как Павлов ходит по своему дому с оружием в руках, смотрит в телефон, затем садится возле двери. На следующем видео, снятом другой камерой видеонаблюдения, можно заметить, как от крыльца дома отпрыгивает кот. Предположительно, в этот самый момент и был совершен выстрел.

Отмечается, что время и дата на камерах сбиты, а также вырезан фрагмент видео.

Подробности произошедшего будут представлены общественности сегодня на специальном брифинге Министерства внутренних дел.

Напомним, инцидент произошел днем 15 августа. На пульт правоохранительных органов поступило сообщение о нахождении тела Павлова с огнестрельным ранением на пороге его дома. Рядом с ним лежал автомат. По факту смерти мэра Кривого Рога возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Ранее в Санкт-Петербурге задержали троих человек после падения мужчины с пятого этажа.

Видео: Telegram/Репортер UA