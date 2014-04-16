В Петербурге задержали троих после падения мужчины с пятого этажа

Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами в тяжелом состоянии.

Днем 15 августа в полицию Петербурга поступила информация о падении мужчины с пятого этажа дома на Меншиковском проспекте. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Пострадавший без сознания лежал возле указанного дома. Его госпитализировали в Городскую больницу №3 с тяжелой сочетанной травмой головы, груди, позвоночника, конечностей, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени с компрессией мозга, острой субдуральной гематомой левой гемисферы, правосторонней дислокацией срединных структур головного мозга, субарахноидальным кровоизлиянием, закрытой травмой груди, множественными переломами ребер, переломом рукоятки грудины у сочленения с 1 ребром, левосторонним пневмотораксом, ушибом легких, ушибом сердца, травматическим шоком 1 степени в тяжелом состоянии.

В коммуналке, из окна которой выпал мужчина, задержали двух мужчин и женщину в состоянии алкогольного опьянения. По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV