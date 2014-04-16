В Пушкине двухлетний мальчик отравился таблетками от давления

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Днем 15 августа в полицию поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 2-летнего мальчика. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире на Ленинградской улице в Пушкине. Мать пострадавшего рассказала, что ребенок выпил таблетки от давления. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Семья полная, на учете в ОДН не состоит.

Ранее двухлетний мальчик выпал из окна на 16 этаже в Кудрово.

Фото: Piter.TV