На Школьной улице девочка отравилась антидепрессантами

Пострадавшую доставили в больницу и поместили в реанимацию.

В воскресенье, 21 января, в Приморском районе девушка отравилась антидепрессантами. Инцидент произошел в доме, где проживает юная петербурженка. Из квартиры по Школьной улице девочку доставили в больницу.

По информации Piter.tv, пострадавшая переборщила с таблетками после ссоры с бабушкой. Ей стало очень плохо. Девушку доставили в больницу и поместили в реанимацию. Добавим, что ребенок находится в тяжелом состоянии.

Известно, что петербурженка не учится и не работает. Она воспитывается в благополучной семье, живет с мамой и бабушкой. Пострадавшая состоит на учете в ОДН и ПДН.

Родителей подростка посетили правоохранители. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Бассейной подросток отравился наркотиками.

Фото: Piter.tv