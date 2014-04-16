Двухлетний мальчик выпал из окна на 16 этаже в Кудрово

Вечером 15 августа в Кудрово разыгралась трагедия. Из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла на Областной улице, мальчик упал с 16-го этажа. По предварительным данным, в этот момент мать ребенка находилась в другой комнате.
Соседи рассказали, что ребенок еще дышал, когда его увозили на скорой. Однако в больнице он скончался.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.
Ранее мы писали, что два 5-летних петербуржца пострадали в ДТП по недосмотру родителей.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все