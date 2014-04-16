Двухлетний мальчик выпал из окна на 16 этаже в Кудрово

Мать ребенка в это время находилась в другой комнате.

Вечером 15 августа в Кудрово разыгралась трагедия. Из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла на Областной улице, мальчик упал с 16-го этажа. По предварительным данным, в этот момент мать ребенка находилась в другой комнате.

Соседи рассказали, что ребенок еще дышал, когда его увозили на скорой. Однако в больнице он скончался.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.

Ранее мы писали, что два 5-летних петербуржца пострадали в ДТП по недосмотру родителей.

Фото: Piter.TV