Два 5-летних петербуржца пострадали в ДТП по недосмотру родителей

Три серьезных аварии произошли в субботу в Петербурге. В одной из них погиб 50-летний мужчина.

В Петербурге 14 августа произошло три серьезных аварии. В первых двух пострадали 5-летние дети, в третьей – погиб мужчина. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Первый инцидент произошел на пересечении улицы Крыленко и Октябрьской набережной. Столкнулись Renault Sandero и LADA. По предварительной версии, 39-летней водитель иномарки поворачивая налево на красный свет, не пропустил встречный автомобиль LADA, которым управлял 30-летний мужчина. В результате пятилетний пассажир Renault Sandero, по данным "Фонтанки", сын водителя, был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Другое ДТП с участием ребенка произошло вечером в 18:40 в Шушарах. Во дворе дома 34 по улице Пушкинской Молодой 22-летний водитель коммерческой Hyundai Sonata сбил малыша. Мальчик выбежал из-за припаркованного автомобиля по недосмотру матери. Маленького петербуржца госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Смертельная авария произошла на 108-м километре дороги "СПб Южное полукольцо — Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора". Утром в 11 часов 50-летний мужчина переходил трассу не по пешеходном переходу. В результате он попал под колёса Volkswagen Transporter, водителем которого был пожилой мужчина. Пешеход скончался в машине скорой помощи.

Ранее в Тосненском районе двое человек пострадали в ДТП на ЮПК.

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