Студент отравился таблетками на улице Маршала Казакова

Пострадавший попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

В Петербурге студент отравился таблетками. Инцидент произошел на улице Маршала Казакова. По информации Piter.tv, подросток выпил слишком много успокоительного.

Беда случилась с 17-летним студентом колледжа. Юноше стало плохо после приема лекарств. Пострадавший обратился к медикам. Его доставили в больницу. Молодой человек находится в состоянии средней степени тяжести.

Инцидентом заинтересовались стражи порядка. Они выясняют обстоятельства случившегося.

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Фото: Piter.tv