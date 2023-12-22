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Студент отравился таблетками на улице Маршала Казакова
Сегодня, 8:14
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Студент отравился таблетками на улице Маршала Казакова

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Пострадавший попал в больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести. 

В Петербурге студент отравился таблетками. Инцидент произошел на улице Маршала Казакова. По информации Piter.tv, подросток выпил слишком много успокоительного.

Беда случилась с 17-летним студентом колледжа. Юноше стало плохо после приема лекарств. Пострадавший обратился к медикам. Его доставили в больницу. Молодой человек находится в состоянии средней степени тяжести. 

Инцидентом заинтересовались стражи порядка. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 12 млн рублей.

Фото: Piter.tv

 

Теги: здоровье, отравление таблетками, подростки, полиция, улица маршала казакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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