В Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам 12 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В Василеостровском районе Петербурга пенсионерка передала мошенникам 12 млн рублей. Подробности стали известны Piter.tv.

В полицию вечером 18 января обратилась 79-летняя пенсионерка. Она сообщила, что в начале декабря 2023 года ей позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он сообщил ей, что кто-то пытается мошенническим способом продать её квартиру. В ходе разговора неизвестный убедил пенсионерку обратиться в агентство недвижимости и продать свою квартиру. После продажи квартиры женщина передала неизвестному мужчине 12 млн рублей.

Приметы преступника: 30-35 лет, рост 180-185 см, худой, европейский тип лица, одет в темную одежду с капюшоном.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в попытке хищения средств у пенсионера.

Фото: Piter.TV