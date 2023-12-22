В Петербурге задержан подозреваемый в попытке хищения средств у пенсионера

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества).

В Петербурге городской уголовный розыск 16 января задержал 55-летнего участника организованной группы, которая попыталась похитить денежные средства у пенсионера. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Установлено, что в период с 19 апреля по 29 июня прошлого года злоумышленник совместно с другими лицами изготовил подложную расписку. По ней 75-летний житель Красного Села якобы должен был одному из участников группы 5 млн рублей. Потерпевшему указали, что он обязан отдать сумму не позднее 16 июня.

27 июня мошенник с этой распиской и исковым требованием на взыскание процентов в виде 300 тыс. рублей обратился в суд, однако там его задержали правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на совершение мошенничества).

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержан подозреваемый в хищении иконы Божией Матери.

Фото: Piter.TV