В Петербурге задержан подозреваемый в хищении иконы Божией Матери

На иконе также висели около двадцати золотых украшений (пожертвования).

В Петербурге в кратчайшие сроки задержан подозреваемый в хищении иконы Божией Матери из храма на улице Софьи Ковалевской. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Преступление произошло днём 9 января. Фигурант провел в храме почти 3 часа и, предположительно, в пакете вынес икону Божией Матери "Всецарица" в серебряном окладе. На иконе также висели около двадцати золотых украшений (пожертвования).

Фото: МВД Медиа

Возле одного из торговых центров на проспекте Культуры 10 января по подозрению в совершении кражи был задержан ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 40-летний местный житель.

Ранее в Парголово неизвестный украл из храма кольца и цепочки.

Видео: Telegram/ Ирина Волк