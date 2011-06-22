В Парголово неизвестный украл из храма кольца и цепочки

Общая сумма материального ущерба 25 000 рублей.

В Парголово неизвестные украли из церковной лавки цепочки и кольца. Об этом стало известно Piter.tv.

Утром 25 декабря в полицию обратился наставник Храма Святых Мучеников Младенцев Вифлеемских. Он сообщил, что неизвестные украли из церковной лавки храма цепочки и кольца.

В результате выезда установлено, что 25 декабря в период с 03:00 до 07:30 неизвестный преступник, путем свободного доступа (ключи от храма находились в помещении сторожа, помещение было открыто), проник в храм, откуда украл цепочки и кольца из металла желтого и белого цвета, и с места происшествия скрылся. Общая сумма материального ущерба 25 000 рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ещё один петербуржец почти 4 года проведёт в колонии за нападение на сотрудницу церковной лавки.

Фото: Piter.tv