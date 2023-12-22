Рецидивист украл икону из храма на улице Софьи Ковалевской

Полицейские выяснили, что к краже причастен 40-летний неоднократно судимый мужчина, который в 2023 году задерживался за аналогичное преступление.

Вечером во вторник, 9 января, в экстренные службы поступило сообщение от 55-летнего настоятеля храма "Тихвинской Божьей Матери" на улице Софьи Колвалевской о том, что неизвестный украл икону. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, около 13:00 в храм пришёл мужчина в тёмной куртке с капюшоном, в руке у которого был белый пакет. Неизвестный находился в храме около трёх часов, зашёл в зону, где камеры видеонаблюдения не попадают под обзор, через две минуты вышел из храма, в пакете неся икону размером 25 Х 35 см, обрамленную серебром. Икона подарена прихожанами, исторической ценности не представляет. На ней висели около 20-ти цепочек из жёлтого металла.

Полицейские выяснили, что к краже причастен 40-летний неоднократно судимый мужчина, который в 2023 году задерживался за аналогичное преступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV