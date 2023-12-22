Из трёхкомнатной квартиры на Решетникова украли валюту и ювелирные изделия на 2,4 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 8 января, в экстренные службы поступило сообщение от петербуржца 1989 года рождения, проживающего в квартире на улице Севастьянова. Мужчина заявил, что в квартире одного из домов по улице Решетникова в стене ломом вскрыт сейф, похищены деньги в сумме 350 тыс. рублей и 20 тыс. долларов. Об этом стало известно Piter.TV.

Прибывшими на место оперативниками установлено, что в период с 17:45 29 декабря по 16:43 8 января неизвестный неустановленным способом проник в трёхкомнатную квартиру заявителя, взломав ломом сейф, находящийся в комнате, совершил из него хищение 20 тыс. долларов из тумбочки, находящейся в этой же комнате, а также 350 тыс. рублей и ювелирных изделий, принадлежащих владельцу и его супруге.

Общая сумма ущерба составила 2 447 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что в Парголово неизвестный украл из храма кольца и цепочки.

Фото: Pxhere