Песков отверг обвинения со стороны Киева в ударах по соцобъектам в Кривом Роге

Российские Вооруженные силы бьют исключительно по военным объектам, расположенным на украинской территории, поэтому никаких ударов по социальным объектам с нашей стороны не наносятся. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 7 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля отреагировал на обвинения киевского режима в том, что Москва якобы нанесла удары по социальной инфраструктуре Кривом Роге.
Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявления нашего министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по соцобъектам, объектам социальной инфраструктуры не наносится.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Напомним, что Вооруженные силы России нанесли удар по месту проведения совещания командиров Вооруженных сил Украины и западных инструкторов, находившимся в Кривом Роге.
Песков о падении цен на нефть: ситуация напряжённая.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все