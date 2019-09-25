Песков отверг обвинения со стороны Киева в ударах по соцобъектам в Кривом Роге

В Кремле прокомментировали данные Украины о гибели четверых детей.

Российские Вооруженные силы бьют исключительно по военным объектам, расположенным на украинской территории, поэтому никаких ударов по социальным объектам с нашей стороны не наносятся. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 7 апреля сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля отреагировал на обвинения киевского режима в том, что Москва якобы нанесла удары по социальной инфраструктуре Кривом Роге.

Здесь я предлагаю ориентироваться целиком и полностью на заявления нашего министерства обороны. Наши военные бьют исключительно по военным и околовоенным целям. Никаких ударов по соцобъектам, объектам социальной инфраструктуры не наносится. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что Вооруженные силы России нанесли удар по месту проведения совещания командиров Вооруженных сил Украины и западных инструкторов, находившимся в Кривом Роге.

Песков о падении цен на нефть: ситуация напряжённая.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости