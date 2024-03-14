  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:50
87
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мишустин встретился с главой группы компаний "Ар Си Эр"

0 0

Глава правительства отметил, что компания обеспечивает комплектующими российских автопроизводителей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главой группы компаний "Ар Си Эр" Константином Павловым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин отметил, что компания обеспечивает комплектующими российских автопроизводителей, а также вносит вклад в импортозамещение и технологический суверенитет автомобильной промышленности. Он подчеркнул необходимость использования передовых технологий в станкостроении.

Ранее Мишустин заявил, что экзамены должны проходить максимально комфортно.

Видео: Правительство России

Теги: ар си эй, константин павлов, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии