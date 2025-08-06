Мишустин: экзамены должны проходить максимально комфортно

Глава кабмина России напомнил о волнении детей перед реальной сдачей госэкзамена.

Экзаменационные процессы должны проходить для учеников, учителей и родителей комфортно для того, чтобы ребята могли без лишнего волнения продемонстрировать все полученные знания. Соответствующее заявление сделал глава российского правительства в ходе рабочей встречи с руководителем Рособрнадзора Анзором Музаевым в Москве. Глава кабинета министров отметил, что профильное ведомство отвечает в том числе за проведение государственной аттестации для выпускников школ после 9-го и 11-го классов.

Дети волнуются, родители волнуются. Без сомнения, это событие очень важное для молодежи. И, конечно, необходимо, чтобы глубина знаний всегда была на первом месте, а экзамены и тесты - именно помогали ребятам, ученикам продемонстрировать то, что они знают, их способности и таланты. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин поручил Музаеву организовать с регионами пробные ЕГЭ и ОГЭ.

Фото и видео: Правительство России