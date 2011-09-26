Смерть мэра Кривого Рога расследуют как умышленное убийство

Труп чиновника был найден в его собственном доме.

По факту смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство". Об этом информирует пресс-служба управления Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел днем 15 августа. На пульт правоохранительных органов поступило сообщение о нахождении тела мужчины с огнестрельным ранением на пороге его дома. Рядом с ним лежал автомат.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Сообщается, что расследование дела взял под свой контроль президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее на Кутузовском проспекте в Москве расстреляли мужчину.

Видео: Youtube/Kirill Crizalis