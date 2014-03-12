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На Кутузовском проспекте в Москве расстреляли мужчину
Сегодня, 16:53
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На Кутузовском проспекте в Москве расстреляли мужчину

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Предположительно, погибшим является уроженец Махачкалы.

На Кутузовском проспекте в Москве неизвестные расстреляли мужчину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя главка СУ СК по российской столице Юлию Иванову.

Инцидент произошел в ночь на 15 августа. Жертва была обнаружена неподалеку от жилых домов. На теле убитого обнаружили несколько огнестрельных ранений. Издание "Московский комсомолец", ссылаясь на слова очевидцев, пишет, что перед убийством происходила перестрелка, в которой участвовали по меньшей мере пять человек. Предположительно, погибшим является уроженец Махачкалы.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". В настоящее время проводится поиск всех причастных к происшествию.

Ранее в Нижегородской области мужчина убил из-за ревности 16-летнюю девушку.

Фото: Warbook

Теги: кутузовский проспект, москва, незаконный оборот оружия, перестрелка, убийство
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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