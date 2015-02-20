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Нижегородец из-за ревности убил 16-летнюю девушку
Сегодня, 15:35
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Нижегородец из-за ревности убил 16-летнюю девушку

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Он ударил ее ножом в сердце.

В Нижегородской области мужчина убил из-за ревности 16-летнюю девушку. Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел 15 августа вблизи деревни Бараново Сосновского района. Сообщается, что 22-летний мужчина в ходе разговора со знакомой ударил ее ножом в сердце, вследствие чего девушка скончалась на месте. 

Нападавший скрылся с места происшествия, однако позже был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Им оказался местный житель. 

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса "Убийство". В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела продолжается.

Ранее в Курганской области при пожаре в частном доме погибли пять человек.

Фото: Следственный комитет России

Теги: нижегородская область, ревность, убийство, убийство несовершеннолетней
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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