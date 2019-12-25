В Курганской области при пожаре в частном доме погибли пять человек

Все они находились в гостях у мужчины, который выжил после ЧП.

В результате пожара в частном доме в Курганской области погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 15 августа в селе Звериноголовское. На момент прибытия экстренных служб пожар распространился на площади 100 квадратных метров. В ликвидации ЧП было задействовано более 30 человек и 14 единиц специальной техники.

В результате пожара погибли две женщины, две ребенка и мужчина. По данным следствия, все жертвы находились в гостях у своего знакомого, который выжил. В настоящее время с ним работают врачи и психологи.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Самарской области катер столкнулся с баржей.

Фото: ГУ МЧС России по Курганской области