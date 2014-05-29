В Самарской области катер столкнулся с баржей

В настоящее время ведутся поиски капитана маломерного судна.

В Самарской области произошло столкновение катера с баржей, которая перевозила песок. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел вечером 14 августа на реке Волга. В транспортной прокуратуре заявили, что катер врезался в баржу на большой скорости, после чего он пропал. В настоящее время проводятся поиски капитана маломерного судна.

Отмечается, в результате ЧП каких-либо повреждений барже нанесено не было. Утечки нефтепродуктов не обнаружено.

Прокуратура начала проверку по факту аварии.

Ранее в Ливане взорвался газовый танкер. В результате инцидента погибли 20 человек, около 80 пострадали.

Фото: Центральное межрегиональное следственное управления на транспорте СК РФ