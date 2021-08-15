В Ливане взорвался газовый танкер

В результате ЧП погибли 20 человек.

На северо-западе Ливана взорвался газовый танкер. Об этом сообщается в официальном микроблоге ливанского Красного Креста в Twitter.

Инцидент произошел в округе Аккар. В результате него погибли 20 человек, около 80 пострадали. Отмечается, что несколько человек пропали без вести. Многие пострадавшие получили ожоги. На место ЧП оперативно были отправлены экстренные службы, в том числе более 20 карет скорой помощи.

На данный момент причина взрыва неизвестна.

Ранее в Турции разбился пожарный самолет Бе-200, который Министерство обороны России предоставило республике для тушения лесных пожаров.

Видео: Telegram / РИА Новости