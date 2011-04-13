Момент крушения самолета Бе-200 в Турции попал на видео

В Турции разбился пожарный самолет Бе-200, который Министерство обороны России предоставило республике для тушения лесных пожаров. Об этом информирует "РИА Новости".
Инцидент произошел 14 августа в районе долины Кысык района Бесен при заходе самолета на посадку. На борту воздушного судна находились восемь человек – пять военных РФ и три гражданина Турции. Последние указывали пожарным очаги лесных пожаров.
В настоящее время на месте работает комиссия оборонного ведомства России. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее российский Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров.
Видео: Telegram / Life Shot
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