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Момент крушения самолета Бе-200 в Турции попал на видео

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Все находящиеся на борту восемь человек погибли.

В Турции разбился пожарный самолет Бе-200, который Министерство обороны России предоставило республике для тушения лесных пожаров. Об этом информирует "РИА Новости".

Инцидент произошел 14 августа в районе долины Кысык района Бесен при заходе самолета на посадку. На борту воздушного судна находились восемь человек – пять военных РФ и три гражданина Турции. Последние указывали пожарным очаги лесных пожаров.

В настоящее время на месте работает комиссия оборонного ведомства России. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее российский Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров.

Видео: Telegram / Life Shot

Теги: авиакатастрофа, бе-200, крушение самолета, турция
Категории: Новости России, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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