Российский Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров

Афины ожидают прибытия еще одного Ил-76 и самолета Ан-124 с двумя вертолетами Ми-8.

Российский транспортный самолет Ил-76 прибыл в Грецию на тушение пожаров. Об этом рассказали "РИА Новости". Известно, что борт приземлился в международном аэропорту Афин - Элефтериоса Венизелоса. Его встречали делегаты из местного правительства и посольства РФ, а также генерального секретариата гражданской защиты и пожарного ведомства. Сейчас специалисты ожидают приземления второго Ил-76.

На борту российского самолета находятся два экипажа и специалисты по техническому обслуживанию. Сразу после приземления борта состоялись личные контакты с экстренными службами Афин. Ведется координация действий и принимаются решения организационного плана по ликвидации возгораний. В ближайшее время в страну прилетит российский самолет Ан-124. Он доставит для тушения лесных пожаров два вертолета Ми-8.

В Греции вспыхнули три крупных лесных пожара.

Видео: YouTube / Sputnik Ellada