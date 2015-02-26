В Греции вспыхнули три крупных лесных пожара

Население вывезли на паромах и рыбацких лодках.

На территории Греции 7 августа выявлено три новых крупных лесных пожара. Об этом информирует агентство новостей Associated Press.

Один из пожаров возник на одном из крупнейших островом страны – Эвии. Власти Греции приняли решение эвакуировать людей из прибрежных районов острова. Около 1,4 тыс. человек были вывезены с этих территорий на паромах и рыбацких лодках.

Два других пожара выявлены в южной части полуострова Пелопоннес. Огонь стал угрозой для нескольких деревень и национального парка.

Отмечается, что в результате пожаров погибли два человека. Власти государства назвали ликвидацию ЧС "первым политическим приоритетом" и пообещали восстановить пострадавшие от огня населенные пункты. Руководство Греции считают причиной пожаров последствия изменения климата.

Ранее более 300 человек спасли из района пожара в пригороде Афин.

Видео: Twitter/dinosofos