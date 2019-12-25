Никос Хардалиас раскрыл подробности об операции по борьбе с лесными возгораниями около населенных пунктов Греции.

Более 300 человек спасли из района пожара в пригороде Афин, Об этом рассказал на брифинге с журналистами заместитель главы ведомства по вопросам защиты граждан Никос Хардалиас. Чиновник отвечает в Греции за координацию борьбы с кризисными ситуациями и защиту населения. Накануне в северной части столицы Варибоби распространился лесной пожар.

Пожарным пришлось действовать минимум в 315 случаях, чтобы помочь в освобождении и вывозе людей, которые находились в домах, окруженных огнем. Никос Хардалиас, греческий чиновник

Эксперт пояснил, что пожарные службы занимались ликвидацией пламени всю ночь. Борьба с огнем ведется по трем направлениям: около населенных пунктов Варибоби, Адамес и Фракомакедонес. Оттуда чиновники смогли эвакуировать местных жителей. Также из опасного района выведено население поселка Олимпиако-Хорьё. По мнению специалистов, Греция в последнее время переживает экстремальное погодное явление, а также наиболее жаркую волну за последние 40 лет. Синоптики не исключают, что температура воздуха в регионе может подняться до плюс 47 градусов по Цельсию. Аномальная жара продлится 12 дней. Обычно в Греции в этот период лета фиксируется температура на уровне 40 градусов. Она не длится более 3-5 дней.

Эрдоган поблагодарил Путина и лидеров других стран за помощь в тушении пожаров.

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