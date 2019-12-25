Демонстранты подожгли правительственное здание в столице Киргизии.

Опубликовано видео горящего Белого дома в Бишкеке. Журналисты из Sputnik Кыргызстан разместили на странице Facebook кадры горящего государственного здания, в котором находятся администрация президента и местный парламент. На кадрах видны столбы дыма, которые вьются из окон дома. Внутренние помещения на четвертом этаже при этом охвачены огнем. В ролике показано, что собравшиеся у здания люди свистят, кричат и шумят.

Напомним, что протесты в Киргизии начались из-за сторонников политических партий, чьи кандидаты на вошли в состав нового парламента. Одну из таких фракций возглавляет сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева - Сейитбек Атамбаев. Он руководит партией "Социал-демократы Кыргызстана". Демонстранты требуют отмены проведенных выборов и проведение повторного голосования. Известно о том, что во время протестов произошли стычки с силовиками.

На данный момент известно, что демонстрантам удалось освободить бывшего президента Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности.

Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседей.

Фото: Pixabay.com