РФ будет верна своему принципу.

Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседей. Он рассказал об этом во время встречи с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Его слова передаёт "Интерфакс".

По его словам, РФ не вмешивается во внутренние дела своих соседей, однако поддерживает киргизскую власть в стремлении оставить ситуацию в Киргизии стабильной.

Жээнбеков заявил, что накануне парламентских выборов в стране активизировались различные силы, цель которых — дестабилизировать ситуацию в государстве.

Мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что РФ будет верна своему принципу и окажет Киргизии в том числе и финансовую поддержку.

Ранее Путин пообещал привиться от коронавируса.

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