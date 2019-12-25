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Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседей
Сегодня, 15:48
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matveyvn

Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседей

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РФ будет верна своему принципу.

Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседей. Он рассказал об этом во время встречи с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Его слова передаёт "Интерфакс".

По его словам, РФ не вмешивается во внутренние дела своих соседей, однако поддерживает киргизскую власть в стремлении оставить ситуацию в Киргизии стабильной.

Жээнбеков заявил, что накануне парламентских выборов в стране активизировались различные силы, цель которых — дестабилизировать ситуацию в государстве.

Мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами. 

Владимир Путин, президент России

Он отметил, что РФ будет верна своему принципу и окажет Киргизии в том числе и финансовую поддержку.

Ранее Путин пообещал привиться от коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: киргизия, путин, стабильность
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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