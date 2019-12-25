Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседей. Он рассказал об этом во время встречи с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Его слова передаёт "Интерфакс".
По его словам, РФ не вмешивается во внутренние дела своих соседей, однако поддерживает киргизскую власть в стремлении оставить ситуацию в Киргизии стабильной.
Жээнбеков заявил, что накануне парламентских выборов в стране активизировались различные силы, цель которых — дестабилизировать ситуацию в государстве.
Мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, на полноценный диалог между всеми политическими силами.
Владимир Путин, президент России
Он отметил, что РФ будет верна своему принципу и окажет Киргизии в том числе и финансовую поддержку.
Ранее Путин пообещал привиться от коронавируса.
Фото: pixabay.com
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