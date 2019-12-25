Путин пообещал привиться от коронавируса

После этого он поедет в Южную Корею.

Президент России Владимир Путин во время беседы со своим коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином пообещал привиться от коронавируса и приехать в эту азиатскую страну. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

Я приеду в Южную Корею. Лично привьюсь российской вакциной и поеду. Владимир Путин, президент России

Мун Чжэ Ину отметил, что высоко ценит взаимодействие Южной Кореи и России в судостроении и других сферах.

Ранее в Кремле призвали к политическому решению ситуации в Нагорном Карабахе.

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